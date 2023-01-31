Мешканця Донеччини підозрюють у держзраді за співпрацю з окупантами, - прокуратура
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, громадянин України на початку березня 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до збройного воєнізованого формування - "113 стрелковый полк мобилизационного резерва" "ДНР"", - йдеться в повідомленні.
У березні-червні 2022 року підозрюваний з позивним "Паук" на посаді командира взводу брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України поблизу тимчасово окупованих сіл Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Рибальче та інших населених пунктів Херсонської області.
Упродовж цього часу він здійснював матеріально-технічне забезпечення очолюваного взводу, забезпечував обслуговування автомобілів підрозділу та здійснював охорону тимчасово окупованих територій України. Також він брав участь у пошуках і затриманні громадян з проукраїнською позицією та передавав їх окупантам.