Україна у першій хвилі внесків отримає до 140 західних танків, - Кулеба

У першій хвилі внесків від міжнародних партнерів Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародна танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що це будуть Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Також Україна дуже розраховує на Leclerc.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії" та почати постачати необхідну Україні зброю, - Науседа

Міністр зазначив, що це чимала кількість техніки, але Україна продовжує роботу над розширенням складу танкової коаліції та внесенням внесків від уже заявлених учасників.

За словами Кулеби, танкова коаліція налічує наразі 12 учасників, проте ще рано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески.

"Багато хто з них ще має ухвалити формальні рішення відповідно до їхніх внутрішніх процедур", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відправляти британські винищувачі Україні непрактично, - уряд Британії