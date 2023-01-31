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Україна у першій хвилі внесків отримає до 140 західних танків, - Кулеба

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Україна у першій хвилі внесків отримає до 140 західних танків, - Кулеба
У першій хвилі внесків від міжнародних партнерів Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародна танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що це будуть Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Також Україна дуже розраховує на Leclerc.

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Міністр зазначив, що це чимала кількість техніки, але Україна продовжує роботу над розширенням складу танкової коаліції та внесенням внесків від уже заявлених учасників.

За словами Кулеби, танкова коаліція налічує наразі 12 учасників, проте ще рано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески.

"Багато хто з них ще має ухвалити формальні рішення відповідно до їхніх внутрішніх процедур", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • Юрий 60e2549a
    Как же вы всепропальщики достали ещё с 2014 года
  • ватникобой
    асфальтом отобьемся и 5 лед лампочками на человека))
  • Сергей Владимирович 6e24f63b
    Танки и ракеты к хаймерсам и не только будут получены вовремя и в необходимом количестве!
    Танки без авиации не дадут, по очевидным причинам.
    Наши воины проходят обучение уже давно.
    Политики пока утрясают нюансы и идет игра по дезинформации врага.
    Все буде Україна!
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