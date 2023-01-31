Україна веде перемовини щодо розблокування передачі далекобійних ракет та винищувачів, - Кулеба

Україна сьогодні веде перемовини із союзниками стосовно передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км. Дипломати наразі працюють над цією темою як пріоритетною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на брифінгу.

"Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - заявив Кулеба.

Також він зауважив, що громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, які ми ще потребуємо.

"Насамперед ідеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень", - наголосив Кулеба.

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Міністр розповів, що наказав усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

"Упевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше", - резюмував Кулеба.