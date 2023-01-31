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Питання передачі Україні F-16 не обговорюється, - Міноборони Польщі

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Питання передачі Україні F-16 не обговорюється, - Міноборони Польщі
У Польщі не обговорюють можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, передає Цензор.НЕТ.

Віцеголова Комітету національної оборони Павел Крутул у Twitter зазначив: "Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МІГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось".

"Тема передачі польських F-16 відсутня", - відповів він.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Тарас Чорновіл 🇺🇦

    Це дуже соромно й ганебно, але з українською владою тепер розмовляють виключно мовою батога й пряника. Зеленському дали дуже добре все зрозуміти ще перед січневим Рамштайном (насправді, ще у Вашингтоні) - він проігнорував. На Рамштайні надали хороше й важливе, але оборонне озброєння. Ні про танки, ні про літаки навіть не заїкнулися. Зрештою, Зеленському і Єрмаку на це було наплювати - не їхні рідні й друзі гинуть на війні. Але одночасно ЄС і МВФ поставили ультиматум - гроші тільки за реформи та конкретні дії.

    Тут уже Зеленський реально налякався й відправив у відставку кількох посадників. За дивним співпадінням ними виявилися якраз ті, кого хотіли посунути Єрмак і Кубраков. Навіть не приховуючи прямого зв'язку з першими кроками із очищення наскрізь корумпованої укрсучвлади, нам буквально сипонули зобов'язань про постачання танків і раптово виринули літаки F-16. А це вже все те, що потрібно для наступальних дій.

    А далі виявилося, що нікого із своїх корупціонерів та розкрадачів Зеленський під суд не віддає, головних фігурантів чорного списку звільняти, арештовувати, судити не збирається, хоча там на кожному по десятку кримінальних статей. Найбільшу ганьбу - Рєзнікова відбілюють, Трухіну перед самим судом дали втекти за кордон, майже всі звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Реваншиста Татарова Зеленський навідріз відмовляється звільняти. А про Єрмака навіть говорити не став.

    І потік зброї раптово зупинився, замерз... Байден уже ніяких літаків не дає. Ні, їх знову нам пообіцяють, але дадуть лише тоді, коли побачать явне очищення укрсучвлади. Танки різко почали потребувати ремонту, підготовки й докомплектації. Надії на сформування однієї, а може й двох танкових бригад до квітня тануть на очах. Уже нам говорять переважно про початок 2014 року... Тільки Польща ще обіцяє в коротші терміни. Але тільки танки, про літаки теж відповіли, що в координації з НАТО.

    А не задорого нам коштує бажання однієї людинки та її оточення безкарно й безупинно розкрадати Україну та узурпувати владу? Скільки українців має загинути цієї весни, коли рашисти таки кинуть свої резерви у путінський наступ. Проти них нам дали трохи артилерії та бронемашин для піхоти. Але перебити той наступ можна було лише своєю масованою атакою на випередження. А її може й не бути, якщо Зеленський нарешті не перестане брехати, обманювати союзників і надалі нищити свою країну. ЗЗгадайте Бахмут і Соледар. Те саме пекло в близькому часі почнеться ще на кількох ділянках. І вина за всі втрати й терпіння ділиться порівну між кремляддю та його зеленим відображенням.

    t.me/Chornovil_official/11895
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Він вже практично на колінах просив пробачення за той ганебний вчинок. Так що досі. Людина зараз працює на Україну. Тож не потрібно її паплюжити. Але якщо ти з зеленосраких то це твоя робота. Тут вже нікуди не подітися.
  • scanncode scanncode
    Javelin не дадут
    Stinger не дадут
    NLAW не дадут
    M777 не дадут
    Caesar не дадут
    HIMARS не дадут
    NASAMS не дадут
    IRIS-T не дадут
    Patriot не дадут
    Marder не дадут
    Bradley не дадут
    Paladin не дадут
    Archer не дадут
    Stryker не дадут
    Challenger не дадут
    Leopard не дадут
    Abrams не дадут

    *ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ*

    F-16 не дадут
    Gripen не дадут
    Apache не дадут
    Chinook не дадут
    ATACMS не дадут
    Storm Shadow не дадут
    Tomahawk не дадут
    F-35 не дадут
    ...
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