Питання передачі Україні F-16 не обговорюється, - Міноборони Польщі
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У Польщі не обговорюють можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16.
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, передає Цензор.НЕТ.
Віцеголова Комітету національної оборони Павел Крутул у Twitter зазначив: "Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МІГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось".
"Тема передачі польських F-16 відсутня", - відповів він.