Питання передачі Україні F-16 не обговорюється, - Міноборони Польщі

У Польщі не обговорюють можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, передає Цензор.НЕТ.

Віцеголова Комітету національної оборони Павел Крутул у Twitter зазначив: "Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МІГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось".

"Тема передачі польських F-16 відсутня", - відповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща передасть Україні винищувачі F-16, якщо це рішення підтримає НАТО, - Моравецький