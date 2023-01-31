HRW звинуватила Україну у використанні заборонених протипіхотних мін. Лубінець відкидає звинувачення

Правозахисна організація Human Rights Watch твердить, що і збройні сили і Росії, і України використовують заборонені протипіхотні міни (так звані "пелюстки"), від яких страждає цивільне населення. Омбудсмен Лубінець твердить, що Україна вірна своїм міжнародно-правовим зобов’язанням.

Інформація про використання обома сторонами протипіхотних мін міститься в останньому звіті HRW, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Там зазначено, що протипіхотні міни, так звані "міни-метелики" або "міни-пелюстки", використовують обидві сторони.

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Проте організація наголосила, що документально зафіксували "численні випадки", коли ракети з такими мінами випускали по окупованих Росією територіях України поблизу військових об’єктів. Зокрема, HRW вважає, що, ймовірно, українські війська застосували "пелюстки" в Ізюмі та його околицях у Харківській області.

"Схоже, українські Збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюму, що призводить до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку. Російські військові постійно застосовують протипіхотні міни та скоїли жахливі злочини по всій країні, але це не виправдовує використання Україною забороненої зброї", - заявив директор відділу озброєнь HRW Стів Гус.

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Правозахисники закликали Україну розслідувати ймовірні випадки використання протипіхотні міни.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна залишається відданою своїм міжнародно-правовим зобов’язання. За його словами, Росія могла дискредитувати Україну, тому закликав враховувати цей чинник при формуванні висновків.

"Наша держава завжди виявляла відкритість до розслідувань щодо будь-яких звинувачень. Водночас Україна має достеменні докази, що Росія докладає максимум зусиль для дискредитації України, насамперед з метою послаблення її військової підтримки", - зазначив він.

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Доповідь HRW розкритикували Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група, пише Радіо Свобода.

"Ми намагалися зупинити цю публікацію, звернувшись 29 січня напряму до керівництва HRW. Ми пропонували спочатку вивчити це питання через консультації разом з нами з військовими з Міністерства оборони. Проте наші зусилля виявилися марними", - кажуть українські правозахисники.

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Вони наголошують, що незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України "та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї".

Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група заявили, що "глибоко обурені тим, що HRW фактично підтримує нашого ворога".