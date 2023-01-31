Бразилія не постачатиме Україні снаряди для Gepard, - президент Сілва

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, переданих Німеччиною.

Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який перебуває з візитом у Бразилії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Видання нагадує, що про постачання снарядів просив бразильське керівництво канцлер Німеччини Шольц.

Нагадаємося, очікується, що уряд Німеччини передасть обіцяні сім зенітних самохідних установок Gepard Україні навесні 2023 року. Це будуть останні зразки системи зі складів німецької промисловості.

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