33 % киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни, - опитування в застосунку "Київ Цифровий"
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31 січня завершилося опитування в застосунку "Київ Цифровий" щодо мови. У межах розробки Міської концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці киянам було запропоновано пройти опитування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати, наведені у застосунку "Київ Цифровий".
За результатами опитування, 33% киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни.
Також 46% респондентів відповіли, що давно спілкуються українською.
13% зазначили, що продовжують розмовляти російською.
На запитання, яку мову кияни вважають рідною, 86% опитаних відповіли – українську, 12% – російську.