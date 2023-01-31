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33 % киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни, - опитування в застосунку "Київ Цифровий"

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33 % киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни, - опитування в застосунку "Київ Цифровий"
31 січня завершилося опитування в застосунку "Київ Цифровий" щодо мови. У межах розробки Міської концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці киянам було запропоновано пройти опитування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на результати, наведені у застосунку "Київ Цифровий".

За результатами опитування, 33% киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни.

 Також 46% респондентів відповіли, що давно спілкуються українською.

13% зазначили, що продовжують розмовляти російською.

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На запитання, яку мову кияни вважають рідною, 86% опитаних відповіли – українську, 12% – російську.

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
  • maravillo
    Це помітно і приємно)
    Пишуть знайомі українською, які раніше тільки кацапською писали)
    Незнайомі на вулицях теж значно більше ніж раніше переходять на українську коли до них звертаєшся українською.
    Багато людей не хочуть ростити кацапомовних дітей, щоб їх потім не прийшли асвабаждать.
    Але багато ще упоротих "імєю права" і "какая разніці".
  • maravillo
    Думаю, пора заборонити інтернет-магазини і новини кацапською, достатньо українскою і, якщо треба, англійською.
    Всі українці прекрасно читають українською, навіть ті, що розмовляють кацапською.
    Тому нема чого підігравати свино-собакам, щоб вони не казали "у ніх там всьо на рускам". Ну і щоб не шастали в нашому інтернеті.
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