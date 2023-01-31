33 % киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни, - опитування в застосунку "Київ Цифровий"

31 січня завершилося опитування в застосунку "Київ Цифровий" щодо мови. У межах розробки Міської концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці киянам було запропоновано пройти опитування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати, наведені у застосунку "Київ Цифровий".

За результатами опитування, 33% киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни.

Також 46% респондентів відповіли, що давно спілкуються українською.

13% зазначили, що продовжують розмовляти російською.

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На запитання, яку мову кияни вважають рідною, 86% опитаних відповіли – українську, 12% – російську.