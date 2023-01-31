Переговори для розблокування рішень щодо передачі винищувачів та далекобійних ракет тривають, - Кулеба

Україна веде активні переговори для розблокування рішень щодо передачі винищувачів та далекобійних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 300 км.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Громадськість України та партнери знають про типи озброєння, які нам ще потрібні. Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора", - сказав він.

Міністр наголосив, що ЗСУ мають отримати всі види озброєння, які їм потрібні для оборони та відновлення територіальної цілісності держави.

"Ми ведемо активні переговори щодо розблокування всіх цих рішень. Я доручив усім нашим дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом. Впевнений, що ЗСУ неодмінно отримають усю необхідну зброю", - сказав Кулеба.

Він також закликав партнерів зробити все від них залежне, щоб "це сталося якнайшвидше". За словами Кулеби, "січневі угоди" щодо зброї свідчать про новий євроатлантичний консенсус.

"Чим міцнішою буде Україна, тим швидше буде покладено край цій злочинній війні. Яскравим втіленням цього правила є формування міжнародної танкової коаліції", - сказав він.

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