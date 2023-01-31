Чорноморську зернову ініціативу не заблоковано, над її продовженням триває робота, - ООН

В ООН запевнили, що не дозволять припинення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо", - заявила Браун.

В ООН наголосили, що є складнощі, але над ними триває робота.

"Чорноморська ініціатива може робити більше. Ми не можемо дозволити їй закінчитися…Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може", - наголосила вона.

Браун наголосила на важливості нейтралітету для продовження діалогу з РФ.

"І це те, що відбувається наразі, коли ми намагаємося працювати у рамках ініціативи", - пояснила вона.

Координаторкп нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.

"Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів", - сказала вона.

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