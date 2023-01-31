Чорноморську зернову ініціативу не заблоковано, над її продовженням триває робота, - ООН
Про це повідомила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо", - заявила Браун.
В ООН наголосили, що є складнощі, але над ними триває робота.
"Чорноморська ініціатива може робити більше. Ми не можемо дозволити їй закінчитися…Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може", - наголосила вона.
Браун наголосила на важливості нейтралітету для продовження діалогу з РФ.
"І це те, що відбувається наразі, коли ми намагаємося працювати у рамках ініціативи", - пояснила вона.
Координаторкп нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.
"Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів", - сказала вона.