"Половинчаті" санкції ЄС проти металу з Росії шкодять європейським металургам, – дослідження

Європейські санкції проти металургійної сировини з РФ працюють лише точково, і через це результат залишає бажати кращого. Адже Євросоюз залишив можливості торгівлі сировиною з РФ і відтермінував обмеження щодо напівфабрикатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому аналітичному дослідженні ГМК Центру.

"Євросоюз запровадив проти російської сталі широкі санкції. Але європейці залишили можливості для торгівлі сировиною, зокрема чавуном та ЗРС. Також було встановлено квоти на перехідний період, зокрема для слябів: їх залишили на рівні імпорту у 2021 році. І це не стимулює європейських покупців до пошуку інших джерел постачання", - зазначає видання.

ГМК Центр наголошує: ще до запровадження заборони на імпорт слябів проти цього виступили європейські прокатні заводи, стверджуючи, що російські постачання слябів – безальтернативні. І Єврокомісія ухвалила цей аргумент. Насправді ці поставки стали безальтернативними після того, як Росія зруйнувала українські заводи, які були основними конкурентами росіян на європейському ринку.

"Українські виробники до війни забезпечували 35% постачання слябів до ЄС, але вони зникли через руйнування заводів Маріуполя. Іншими словами, російські металурги отримали комерційний зиск від руйнувань, завданих російською армією Україні. При цьому учасники ринку вважають, що імпорт російських слябів завдає шкоди металургам Європи. Адже, на відміну від російських виробників, вони постраждали від найвищих цін на енергоносії", - наголошує видання.

Загалом дослідження ГМК Центру показало: можливості для імпорту чавуну та сталі з Росії до ЄС залишаються досить широкими, і це відрізняється від позиції жорсткого обмеження імпорту російських енергоносіїв.

"Війна в Україні та рекордне зростання вартості енергоносіїв серйозно позначились на європейській металургії та глобальному ринку сталі. У цій ситуації зростання імпорту енергоємної продукції з РФ, зокрема чавуну та сталі, не є логічним – адже по суті це опосередкований імпорт вугілля, газу та нафти з країни-агресора", - зазначають аналітики.

Утім, у виданні нагадали, що санкційний тиск триватиме: вже в лютому поточного року ЄС може запровадити 10-й пакет санкцій проти РФ, також буде запроваджено нові санкції проти Білорусі. Планується, що вони включатимуть обмеження щодо металопродукції із цієї країни.

Нагадаємо, раніше міністр економіки України Юлія Свириденко також заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.