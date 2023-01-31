Абрамович хоче віддати на допомогу українцям 2,3 млрд фунтів, отримані від продажу "Челсі". Потрібне схвалення ЄС, - The Telegraph

Російський олігарх Роман Абрамович хоче передати 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів), отримані від продажу футбольного клубу "Челсі", на допомогу українцям, які постраждали від розв’язаної Росіїю війни. Для цього вже створено спеціальний фонд. Потрібне лише схвалення ЄС, адже Абрамович перебуває під санкціями Європейського союзу.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гроші будуть переказані фонду, який очолив колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз - відповідну угоду було укладено між Абрамовичем та урядом Великої Британії.

Очікують, що дозвіл Євросоюзу на передачу коштів буде отриманий протягом двох тижнів. Тоді ж стануть відомі деталі роботи фонду. Поки гроші зберігаються на банківському рахунку, доступ до якого закрито.

Читайте: Російські олігархи знали про дату вторгнення та кинулися переписувати свої активи на родичів, - BBC

Сума у 2,3 млрд фунтів стане однією з найбільших благодійних пожертв постраждалим від війни в історії людства.

Пенроуз - голова фонду, що розпоряджатиметься грошима - у 2022 році побував в Україні, відвідавши постраждалі від агресії росіян райони.

Також читайте: Абрамович таємно переписав мільярди доларів на дітей перед вторгненням Путіна в Україну, – ЗМІ

За його словами, фонд може задовольнити "негайну потребу в збільшенні масштабів надання гуманітарної допомоги, включаючи медичне обладнання, травматичні засоби, хірургічне обладнання та здатність задовольняти потреби постраждалого від конфлікту населення поблизу лінії фронту в таких секторах, як забезпечення продовольством, харчуванням, основними послугами і, що дуже важливо, освітою, а також медичною підтримкою".

"Потрібно підтримувати українські заклади, які були перевантажені, тому що коли ви маєте таку кількість переселенців, ви, очевидно, отримуєте школи, які раптово приймають набагато більше дітей, ніж вони можуть працювати", - сказав він.

Читайте: Канада заарештувала активи Абрамовича на $26 млн і хоче віддати їх на відновлення України

The Telegraph пише, що ідея передати кошти на допомогу постраждалим від війни українцям виникла у Абрамовича, коли він, в березні минулого року виставивши "Челсі" на продаж, стикнувся з санкціями. Зрештою він уклав з урядом Великої Британії угоду про створення фонду для допомоги українцям.

Юридичні зобов'язання гарантують, що ані Абрамович, ані клуб "Челсі" ніколи не зможуть отримати вигоду від призначених для фонду коштів.