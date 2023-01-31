Розблокування морських портів для експорту металу дасть Україні $8 млрд і стримає зростання цін, – Фокус

З 1 серпня минулого року, в межах міжнародних домовленостей, Україна експортувала 18,4 млн тонн зерна. Тим часом, металургійний морський експорт залишається на паузі від початку російського вторгнення, а країна – втрачає $630 млн валютного виторгу щомісяця. Розблокування експорту металу через порти дасть країні понад $8 млрд і допоможе стримати інфляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журнал "Фокус".

Видання зазначає: ГМК більше за інші галузі української економіки залежить від експортних можливостей, на зовнішніх ринках Україна реалізовувала близько 60% гірничовидобувної продукції та 80% металу. Близько 70% продукції металургії відправляли за кордон через морські порти. Тепер такої можливості немає, через що країна втрачає сотні мільйонів.

"За нинішніх цінових умов на світових ринках Україна щомісяця недоотримує понад $630 млн валютних надходжень через неможливість експортувати продукцію ГМК через порти. У річному вимірі йдеться про надходження в Україну додаткових $8 млрд валютних надходжень, що сприятиме зміцненню гривні та уповільненню зростання споживчих цін", — пише Фокус.

Опитані виданням експерти наголошують: відкриття портів для українського металу дасть змогу відновити завантаження як металургійних підприємств, так і суміжних галузей, що суттєво збільшить надходження податків до бюджету.

"Представники української влади заявляють про прагнення відкрити морський коридор і для металургійного експорту. Зокрема, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), що Україна хоче розширити експорт сталі на додаток до важливої угоди щодо експорту зерна", - зазначає видання.



Раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що необхідно домогтися розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту на всі види продукції, що наводяться в Україні. Це забезпечить нашій країні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво.