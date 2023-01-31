Найскладніша ситуація на Луганщині - біля Кремінної, - голова Сєверодонецької РА Власенко

Голова Сєверодонецької районної адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині з обох сторін сконцентровані потужні сили.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині залишаються три напрямки фронту - це Білогорівка, Кремінна й Сватове. Найскладніша ситуація - Кремінна. З обох боків сконцентровані потужні сили, лінія фронту фактично залишається без змін. У районі Білогорівки наші хлопці в обороні. У напрямку Сватового є певне просування ЗСУ", - зазначив Власенко.

За його словами, за останні тижні на лінію зіткнення прибула велика кількість підрозділів армії РФ.

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"Керівництво так званої ЛНР отримало завдання покращити логістику та показники щодо мобілізації. Найближчим часом будемо мати нову хвилю терору щодо місцевого населення. Знову ловитимуть чоловіків та заганяти у військкомати. "Бавовна" ламає логістику окупаційних військ на Луганщині. Удари були по скупченню живої сили ворога та техніці у Кадіївці, Алчевську, Брянці та Рубіжному", - зазначив Власенко.