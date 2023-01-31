Китай стежить за війною РФ проти України та отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Японії заявив, що Китай уважно стежить за війною РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.
За його словами, війна РФ проти України - це не просто європейська криза, а виклик міжнародному порядку.
"Пекін уважно спостерігає і отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення", - наголосив Столтенберг.
Генсек НАТО подякував Японії за санкції проти РФ, а також за гуманітарну допомогу Україні.