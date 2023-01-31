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Китай стежить за війною РФ проти України та отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення, - Столтенберг

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Китай стежить за війною РФ проти України та отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Японії заявив, що Китай уважно стежить за війною РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

За його словами, війна РФ проти України - це не просто європейська криза, а виклик міжнародному порядку.

"Пекін уважно спостерігає і отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО подякував Японії за санкції проти РФ, а також за гуманітарну допомогу Україні.

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Топ коментарі

  • Krotow
    Си видит что просто так по наглому в Тайвань не залезть. Но это не значит что не придумает что то другое. Так что придётся быть на чеку.
  • Andry Moon
    Які уроки?
    Що найбільша військова сила планети, яка декларувала себе захисниками свободи і демократії, спокійно спостерігає як знищують 40 мільйонну країну? Як безкарно розстрілюють мирні міста, вбивають дітей-жінок, а у відповідь лише потужні "санкції із пда" та діпкорсьони?
    Такі уроки?
  • Berrimor Cute
    Разве что позволяя Северной Корее поставки рашикам. Напрямую не помогает, так как не хочет оказаться на стороне проигравших.
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