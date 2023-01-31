Проєкт десятого санкційного пакету ЄС проти Росії наразі не є достатньо сильним, - Кулеба

Проєкт десятого санкційного пакету ЄС проти Росії наразі не є достатньо сильним, але Україна працює над включенням до нього санкцій проти ядерної та ракетної промисловості РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні, і ракетні, і пропагандистські санкції, тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів. Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, – на нашу думку, проєкт десятого пакету не є достатньо сильним. Але ще є час для його посилення, і, я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат", - сказав Кулеба.

Коментуючи намір Угорщини накласти вето на будь-які санкції ЄС щодо російської ядерної енергетики, глава української дипломатії зауважив, що Європейський Союз "має знайти аргументи й важелі для того, щоб Угорщина приєдналася до сильного десятого санкційного пакету".

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Як повідомляли ЗМІ, Європейський Союз представить десятий пакет санкцій проти Росії приблизно за два тижні.