Проєкт десятого санкційного пакету ЄС проти Росії наразі не є достатньо сильним, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні, і ракетні, і пропагандистські санкції, тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів. Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, – на нашу думку, проєкт десятого пакету не є достатньо сильним. Але ще є час для його посилення, і, я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат", - сказав Кулеба.
Коментуючи намір Угорщини накласти вето на будь-які санкції ЄС щодо російської ядерної енергетики, глава української дипломатії зауважив, що Європейський Союз "має знайти аргументи й важелі для того, щоб Угорщина приєдналася до сильного десятого санкційного пакету".
Як повідомляли ЗМІ, Європейський Союз представить десятий пакет санкцій проти Росії приблизно за два тижні.