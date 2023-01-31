Президент Бразилії да Сілва хоче бути посередником між Києвом та Москвою

Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував посередництво між Києвом та Москвою із залученням до ініціативи лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

За словами да Сілви, є необхідність створити групу країн, які є достатньо сильними і поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами війни в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Про це да Сілва заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і зазначив, що уже обговорив це з канцлером ФРН та президентом Франції Емманюелем Макроном.

У березні новий президент Бразилії планує відвідати Китай.

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Да Сілва ухилився від прямого засудження агресії РФ проти України. Бразильський лідер лише висловив думку, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни і тим самим вчинила "неправильно". Він зазначив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.

Раніше Лула критично висловлювався щодо президента України Володимира Зеленського, закидаючи йому непрямо провину в ескалації.