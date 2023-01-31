Росіяни вивозять українське зерно з окупованих територій та поставляють його до Сирії, - Центр національного спротиву

Російські окупанти продовжують вивозити до Сирії зерно з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус.

Нагадаємо, що також одним з "улюблених" маршрутів є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій ДП "Государственный зерновой оператор", яке й потім перепродало зерно.

Насправді ж "державне зернове підприємство" це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно "націоналізовували". Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами. Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики кремля в регіоні.

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