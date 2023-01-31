На саміті Україна-ЄС 3 лютого буде підписано низку галузевих документів та спільну заяву, - Кулеба

На саміті Україна-ЄС, який відбудеться цього тижня у Києві, буде підписано низку галузевих документів та спільну заяву, робота над якою ще триває.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готуємося подати результати виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії та очікуємо позитивної оцінки наших зусиль із боку ЄС. Розраховуємо на значний прогрес у наближенні до внутрішнього ринку ЄС, взаємодії в енергетичній сфері та сфері відновлюваних газів", - сказав очільник МЗС на брифінгу у вівторок.

За словами Кулеби, ключовим питанням порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

"Після того як Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії та отримає позитивну оцінку", - додав він.

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У центрі дискусії саміту також будуть нові санкції ЄС, ситуація з безпекою, реалізація формули миру, притягнення РФ до відповідальності за злочини і тема повоєнного відновлення України. Крім того, глава МЗС повідомив, що за результатами саміту буде підписано спільну заяву.

"Під час саміту до підписання готують низку галузевих документів, які перебувають на розгляді сторін, та спільну заяву за результатами саміту. Офіс Президента і МЗС наразі активно працюють над фіналізацією спільної заяви, щоб вона була максимально сильною і відповідала інтересам України", - наголосив міністр.

Нагадуємо, 24-й саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.

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