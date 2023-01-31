Франція передасть Україні ще 12 САУ "Caesar", - міністр оборони Лекорню

Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна BFMTV, про це повідомив міінстр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Також, за його словами, країн відправить 150 своїх військових у Польщу, щоб вони навчали українських захисників.

До літа навчання пройдуть 2 тис. українських військових.

Міністр уточнив, що поставка САУ фінансуватиметься в рамках фонду підтримки в 200 млн євро, який відкрив парламент.

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