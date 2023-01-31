У Білорусі не спостерігається створення необхідного наступального угруповання, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники слідкують за ситуацією на білоруському кордоні. Наразі війська РФ в Білорусі перебувають на полігонах, наступального угруповання немає

Про це під час брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове станом на зараз здійснити вторгнення з території Білорусі не відмічається. Російські підрозділи в Білорусі знаходяться на полігонах, де проводяться навчання, або де проходять підготовку", - сказав він.

За словами речника, зараз завершується передислокація тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, натомість від початку січня на територію Білорусі почали заводити нові підрозділи для проведення із ними бойового злагодження, а також навчання.

За ситуацією пильно стежать підрозділи розвідки України, в т.ч. ДПСУ, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону.

Ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою, хоч і звісно вона напружена, відзначають в ДПСУ.

Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії. На її території постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами РБ і РФ. З 16 січня відбуваються і навчання для авіаційної компоненти, закінчення яких анонсувалося на 1 лютого.

Демченко наголосив, що наразі головне завдання - мати сильну оборону на цьому напрямку. "Ворога не можна недооцінювати. Ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій", сказав він.

Тому, за словами речника ДПСУ, нарощено оборонні позиції як по лінії кордону, так і прикордонню. Роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення тривають по всій протяжності кордону з Білоруссю.

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