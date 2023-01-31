Хакери зламали електронні табло у російському Ермітажі та вивели повідомлення про Бучу

Невідомі зламали систему електронних табло в музеї Ермітаж, розташованому у російському Санкт-Петербурзі, та вивели на екрани музею інформацію про події в Бучі під час окупації навесні 2022 року.