Хакери зламали електронні табло у російському Ермітажі та вивели повідомлення про Бучу
11 20111
Невідомі зламали систему електронних табло в музеї Ермітаж, розташованому у російському Санкт-Петербурзі, та вивели на екрани музею інформацію про події в Бучі під час окупації навесні 2022 року.
Подія сталася близько 16 години 29 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.
Яку саме інформацію показували на екранах, не уточнюється.
Співробітники музею звернулися до поліції. Зламників шукають, а Слідчий комітет Росії вирішує, як кваліфікувати інцидент.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року армія Росії окупувала Бучу на Київщині. Після звільнення у місті та прилеглих селах було виявлено масові поховання. Лише в одній Бучі знайшли тіла 458 загиблих, у тому числі 9 дітей.