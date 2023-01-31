Країни Балтії та Польща виступають проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, - глава МЗС Латвії Рінкевичс
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми всі погоджуємося з тим, що поки що Росія за підтримки Білорусі продовжує неспровоковану пряму агресію проти України, такий крок не можна підтримувати, він неприйнятний", - заявив журналістам глава латвійської дипломатії.
Як зазначається, у вівторок у Ризі відбулася зустріч глав МЗС країн Балтії та Польщі.
У лютому 2022 року МОК через агресію проти України рекомендував міжнародним спортивним федераціям усунути від своїх турнірів росіян та білорусів. Більшість федерацій дослухались до рекомендацій МОК.
25 січня 2023 року МОК виступив із заявою, згідно з якою російських та білоруських спортсменів може бути допущено до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі за умови, що вони не підтримують військове вторгнення РФ в Україну.
Літня Олімпіада в Парижі відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
Україна також категорично проти допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.