Країни Балтії та Польща виступають проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, - глава МЗС Латвії Рінкевичс

Країни Балтії та Польща виступають проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, це стосується й можливості виступу під нейтральним прапором, заявив у вівторок у Ризі міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі погоджуємося з тим, що поки що Росія за підтримки Білорусі продовжує неспровоковану пряму агресію проти України, такий крок не можна підтримувати, він неприйнятний", - заявив журналістам глава латвійської дипломатії.

Як зазначається, у вівторок у Ризі відбулася зустріч глав МЗС країн Балтії та Польщі.

У лютому 2022 року МОК через агресію проти України рекомендував міжнародним спортивним федераціям усунути від своїх турнірів росіян та білорусів. Більшість федерацій дослухались до рекомендацій МОК.

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25 січня 2023 року МОК виступив із заявою, згідно з якою російських та білоруських спортсменів може бути допущено до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі за умови, що вони не підтримують військове вторгнення РФ в Україну.

Літня Олімпіада в Парижі відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Україна також категорично проти допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

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