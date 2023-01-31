Інформація про нібито небажання України повертати військовополонених є елементом ІПСО ворога, - Координаційний штаб
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Україна працює над обміном усіх військовополонених і використовує для цього всі доступні інструменти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що зараз спостерігається чергове посилення російських інформаційних провокацій, які ворог здійснює в середовищі родин полонених військовослужбовців.
"Серед іншого, ворожі канали поширюють інформацію про нібито небажання України повертати військовослужбовців. Координаційний штаб заявляє, що будь-яка подібна інформація є неправдивою і поширюється в межах російських інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.
У Штабі наголосили, що Україна працює над обміном усіх військовополонених і використовує для цього всі доступні інструменти. А доля кожного українця має принципове значення.