Інформація про нібито небажання України повертати військовополонених є елементом ІПСО ворога, - Координаційний штаб

Україна працює над обміном усіх військовополонених і використовує для цього всі доступні інструменти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що зараз спостерігається чергове посилення російських інформаційних провокацій, які ворог здійснює в середовищі родин полонених військовослужбовців.

"Серед іншого, ворожі канали поширюють інформацію про нібито небажання України повертати військовослужбовців. Координаційний штаб заявляє, що будь-яка подібна інформація є неправдивою і поширюється в межах російських інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.

У Штабі наголосили, що Україна працює над обміном усіх військовополонених і використовує для цього всі доступні інструменти. А доля кожного українця має принципове значення.

Також читайте: Україна передала РФ для верифікації список із 748 хворих і важкопоранених військовополонених, - Лубінець