Поляки готові внести українську як іноземну до навчальних предметів. Але в Україні мають розробити стратегію складання іспитів з польської, - Верещук

Представники Міносвіти й Українського центру оцінювання якості освіти говорили про необхідність тісної гуманітарної й освітньої взаємодії України та європейських держав. Передусім Польщі. Зокрема, про можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук під час наради, на якій обговорювались можливості здобуття освіти українцями в Польщі й поляками – в Україні.

"Об’єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. Освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні", – зазначила вона.

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Як зазначаться, сьогодні для громадян Польщі в МОН України опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny (польська матура) при вступі до українських навчальних закладів.

Віцепрем’єр-міністерка наголосила на підтримці зареєстрованого в парламенті урядового законопроекту № 8228-1, який спростить як нашим громадянам, так і полякам процес вступу до українських і польських навчальних закладів.

Своєю чергою представники МОН повідомили про умови вступу для українських випускників до польських закладів освіти. Так, у Польщі визнаються українські документи про базову загальну середню освіту (атестати про закінчення 9 класу). Так само, як і результати ЗНО зараховуються для вступу у польські вищі навчальні заклади.

"Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти", – резюмувала Верещук.

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