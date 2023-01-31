Зеленський і Трюдо обговорили потреби України в бронетехніці, артилерії та авіації

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент Зеленський детально поінформував Трюдо про стан справ на передовій та українські оборонні потреби у бронетехніці, артилерії, авіації.

Лідери України та Канади також узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації української формули миру.

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