Зеленський і Трюдо обговорили потреби України в бронетехніці, артилерії та авіації
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Зеленського.
Президент Зеленський детально поінформував Трюдо про стан справ на передовій та українські оборонні потреби у бронетехніці, артилерії, авіації.
Лідери України та Канади також узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації української формули миру.