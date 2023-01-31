Проводяться розслідування 90 злочинів щодо депортації українців з окупованих територій, - Офіс Генпрокурора

Від початку широкомасштабної війни проти України правоохоронці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочали досудове розслідування в 90 кримінальних провадженнях щодо незаконного переміщення українців з тимчасово окупованих територій України, зокрема щодо незаконного переміщення всередині країни чи депортації за кордон українських дітей.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на інформаційний запит видання ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства, найбільше проваджень щодо незаконного переміщення (йдеться про всі форми незаконного переміщення: переміщення мешканців у межах їхньої країни на окуповані території та депортацію – переміщення населення за межі рідної країни – Ред.) відкрила прокуратура Херсонської області – 48, на другому місті прокуратура Донецької області – 33 провадження. Прокуратура Запорізької області розслідує шість проваджень, а Луганської – три.

"Водночас ювенальні прокурори органів прокуратури місцевого та обласного рівнів наглядають за досудовим розслідуванням у 18 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами депортації дітей", – йдеться в повідомленні.

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З усіх проваджень щодо депортації дітей найбільше відкрито також у Херсонській області – 13. У Запорізькій – три та в Донецькій – два.

Як пояснюють в Офісі генпрокурора, фіксувати кримінальні правопорушення щодо примусового переміщення та депортації українців їм допомагають публікації фото, відеозаписів, історій у ЗМІ. Зокрема, вони переглядають телеграм-канали, надсилають запити до громадських організацій, органів державної влади, опитують свідків та потерпілих. А також моніторять інтернет-ресурси країни-агресора, на яких окупаційна влада РФ висвітлює причини вивезення українців, стан їхнього здоров’я та інше.

"Під час досудового розслідування з’ясовуємо місця перебування депортованих осіб, зокрема українських дітей, а також осіб, які причетні до злочинних дій", – повідомляють у прокуратурі.

Видання нагадує, що депортацію та насильницьке переміщення населення є одним з видів міжнародного злочину. Йдеться про насильницьке переміщення осіб, які зазнали виселення або інших примусових дій, з району, в якому вони законно перебувають, без підстав, що допускаються міжнародним правом. Депортація – переміщення населення за межі рідної країни. Насильницьке переміщення – переміщення мешканців у межах їхньої країни на окуповані території. Через дії РФ в Україні часто одна й та сама людина зазнає спочатку насильницького переміщення, а потім і депортації. Часто і те й інше відбувається під виглядом евакуації.

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