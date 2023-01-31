ВАКС визнав необґрунтованою підозру Коболєву у справі про преміювання

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованою підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву щодо неправомірності отримання премії.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Олексій Носов.

Він зазначив, що відповідно до постанови про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню — всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним поверненням Коболєва в Україну.

Також ВАКС встановив, що Наглядова рада свідомо ухвалила рішення про преміювання і не зазнавала тиску з боку чиновника.

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Також зазначається, що за п’ять років слідства у справі членів наглядової ради, у тому числі її голову, допитано не було.

Крім того, суддя визнав маніпулятивним твердження, що більшість членів наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства.

Ці твердження суддя визнав такими, що суперечать ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах і дискредитують роль міжнародних експертів у складі наглядових та контролюючих органів.

Крім цього, обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами на дії Коболєва в НАК не поширювалися.

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"Ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А оскільки встановлення розміру премій голові правління належить до виключної компетенції наглядової ради, порушення вимог ухвали не було", - пояснив правозахисник.

Щодо встановлення розміру премії суддя встановив, що це є винятковою компетенцією наглядової ради компанії.

"Суд не встановив наявність у Андрія Коболєва повноважень, які надавали йому можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди", - зазначив Носов.

САП уже подала апеляційну скаргу щодо рішення ВАКС. Її розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, яка має ухвалити остаточне рішення з питання обрання запобіжного заходу.