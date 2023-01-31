Офіс омбудсмана виявив порушення під час перевірки клініки Міноборони: великі черги та непристосованість для потреб поранених

Представники Офісу уповноваженого з прав людини виявили порушення права військовослужбовців на належне медичне обслуговування при перевірці клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Омбудсмана України у фейсбуці.

Зазначається, що відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом у військових закладах призводить до паперової тяганини та черг.

"Військовослужбовці з різним ступенем травм змушені годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів становлять понад 500 осіб. На підтвердження своїх слів працівникам Секретаріату показали список черги до невропатолога – в ньому було 557 осіб, станом на 31.01.2023 року", - йдеться у повідомленні.

Вимкнення електроенергії призводять до часткового призупинення роботи закладу, що спричиняє збільшення черг. Більше того, постійні вимкнення світла створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, оскільки не працює ліфт.

Також відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: немає вільного доступу до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та непристосованість їх для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранені солдати без нижніх кінцівок по кілька годин чекають у загальній черзі по довідку у військових медзакладах, - воїн Откович. ФОТО

"Під час особистого спілкування військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів для проходження військово-лікарської комісії, без можливості зробити це за місцем свого проживання", - повідомили у Офісі омбудсмана.