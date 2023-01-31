Байден та Зеленський обговорять запит України щодо зброї

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що планує обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським запити щодо озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на France 24.

"Ми збираємося поговорити (з президентом України Володимиром Зеленським - ред.) про останні запити України щодо зброї для оборони від агресії Росії", - заявив Байден журналістам, виступаючи наступного ранку після того, як він відповів категоричним "ні" на запитання, чи виступає він за відправку винищувачів F-16 в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна веде перемовини щодо розблокування передачі далекобійних ракет та винищувачів, - Кулеба

Нагадаємо, раніше Байден натякнув, що США не передаватимуть Україні винищувачі F-16.

30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є певні умови.

Водночас лідер Франції Макрон допускає постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.