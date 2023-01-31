Велика Британія "придивиться" до досвіду Канади щодо конфіскації російських активів на користь України, - Клеверлі

Уряд Великої Британії уважно вивчить канадську модель конфіскації активів, що належать підсанкційним російським олігархам, і використання коштів для допомоги Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Найбільш очевидним принципом природної справедливості є те, що ті фізичні та юридичні особи, які фінансували жорстокість, спрямовану проти України та українського народу, зрештою і є тими, хто повинен потім нести найважчий тягар оплати, витрат на реконструкцію та відновлення цієї країни", – переконаний посадовець.

Він вказав, що Велика Британія тісно співпрацює з канадськими союзниками за вказаним питанням. "Я обговорював це з канадським прем'єр-міністром під час мого нещодавнього візиту до Канади, і ми будемо уважно придивлятися і виносити уроки з тих заходів, які вони вживають з цього питання", – додав Клеверлі.

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