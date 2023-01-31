Росія намагається залякати Україну та Європу польотами літаків МіГ-31К у Білорусі, — Повітряні сили ЗСУ

Польоти російських МіГ-31К над територією Білорусі спрямовані на залякування України та Європи.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще і психологічний фактор впливу на країни Європи. Тому що в ток-шоу скабєєвих і соловйових не припиняється істерія погроз ядерними ударами, вони це заявляють, вже називаючи європейські столиці напряму. Думаю, що у країнах Європи і НАТО є певна реакція на те, що ці літаки літають не так вже й далеко від їхніх кордонів", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що нетривалість повітряних тривог по Україні 31 січня свідчить саме про навчальні польоти. Але нехтувати сигналами тривоги все одно не можна.

"Тривоги були масштабними в плані географії, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракети "Кинджал". Те, що вони були нетривалими, свідчить про те, що це були тренувальні польоти для того, щоб хтось відновлював навички, якісь інші завдання. Але в будь-якому разі тривога буде оголошена. Крайня масована ракетна атака у січні – це застосовувалися фактично усі типи озброєння, і наземні, і з кораблів, і повітряні. І, так, було застосовано два "Кинджали", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

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