З початку російського вторгнення прикордонники затримали 13 тисяч осіб, які намагалися незаконно перейти кордон, - Держприкордонслужба

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на державних кордонах було затримано 13 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі цифри озвучив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

Як зазначив речник ДПСУ, спроби нелегально перетнути державний кордон України не припиняються.

"Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пропуску, було затримано більше 9100 таких осіб. Як і раніше - найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб були зупинені в пунктах пропуску при спробі перетину кордону за підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Тут тенденція більше спостерігається на кордоні з Угорщиною та Польщею", - зазначив Демченко.

Крім того, речник ДПСУ повідомив, що пасажиропотік через державний кордон знизився за рік на 13% порівняно з 2021 роком.

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