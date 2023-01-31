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Франція придбає для України радари ППО GM 200

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Франція придбає для України радари ППО GM 200
Уряд Франції виділить кошти на закупівлю для українських військових радарів для протиповітряної оборони GM 200.

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час спільної конференції з французьким колегою Себастьєном Лекорню.

За словами Лекорню, він ще в грудні дізнався від міністра оборони України Олексія Резнікова про необхідність таких радарів. Він зауважив, що вже найближчими днями буде підписано угоду про придбання цих радарів. Кошти на них будуть витрачені зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

Лекорню додав, що Франція і надалі буде координуватись із союзниками для забезпечення Україні достатньої кількості ракет до переданих ЗРК Crotale.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція планує за два місяці поставити Україні легкі танки AMX-10RC

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Своє виробництво РЛС просрали, а тепер по світу з протягнутою рукою.
  • Voc Vox
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    то савсем другоє!
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