Повне звільнення України може статися вже цього року, - Джонсон

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив тверде переконання, що війна в Україні з повним звільненням її територій може завершитися у 2023 році, і це є кращим варіантом не лише для України й Заходу, але також для Росії.

Про це він сказав у вівторок під час зустрічі з журналістами в Українському домі у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо зробити так, аби наші українські друзі отримали те, що їм потрібно, щоб якомога швидше вигнати росіян з усієї території України", – зауважив Джонсон, додавши, що допомога має йти без затримок.

Він висловив переконання, що звільнення українських територій "може статися нинішнього 2023-го року", і це є найкращим варіантом не лише для України.

"Я думаю, що це найкраще для Заходу, але також і для росії", – зазначив експремʼєр.

Він наголосив, що з "катастрофою", яку вчинив путін, треба покінчити якомога швидше.

"Те, що роблять українці – і я бачив це на власні очі кілька разів – це боротьба від імені всіх (нас), вони борються за свободу по всьому світу, вони воюють за людей у Грузії й Молдові, у країнах Балтії та Польщі – скрізь, де існує ризик російського реваншизму чи бажання відбудувати стару радянську імперію", – підкреслив Джонсон.

Тому, продовжив ексглава британського уряду, він залишається палким прихильником України.

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