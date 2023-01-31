Українці вже замовили через Дію 300 тис. енергоощадних ламп на обмін, - Шмигаль

Вчора в Україні стартувала масштабна програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. 30 млн таких ламп уже закуплені ЄС, ще 5 млн очікуємо від Франції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Попередню заявку на обмін можна подати через "Дію" або просто обміняти старі лампи на нові у відділеннях Укрпошти. Українці замовили на обмін уже понад 300 тисяч енергоощадних ламп через Дію. Тому ми впевнені, що програма буде успішною", — зазначив очільник уряду.

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