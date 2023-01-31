У МЗС закликали Будапешт припинити антиукраїнську риторику, щоб уникнути "непоправних наслідків" для двосторонніх відносин

Сьогодні, 31 січня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, дипломатові "висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана".

У відомстві підкреслюють, що антиукраїнська риторика "вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва" та "є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам".

"Угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами. Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", - резюмують у МЗС.

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Нагадаємо, 27 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку скандальних заяв про агресію Росії проти України. Зокрема, за словами посадовця, наразі мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Після оприлюднення слів прем’єра українське МЗС викликає угорського посла.