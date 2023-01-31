Вашингтон не бачить ознак нецільового використання американської допомоги Києвом, - Мініфін США

Гроші, які США надали Україні, не використовувалися не за призначенням. Однак Вашингтон продовжить тісно співпрацювати з Києвом, щоб забезпечити необхідні гарантії запобігання корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання Reuters, такий коментар дали в Міністерстві фінансів США.

Це перший коментар Міністерства фінансів США на тлі корупційних скандалів, які мали місце в Україні за останні тижні.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Ми вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначається", - повідомила у коментарі Reuters представниця Мінфіну Меган Аппер.

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За її словами, відомство продовжить тісну співпрацю зі Світовим банком з відстеження американських виплат "для підтвердження того, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами в боротьбі з корупцією".

Нагадаємо, минулого тижня до Києва прибули американські аудитори, які мали перевірити використання американської військової допомоги. США також запустили гарячу лінію, куди можна анонімно повідомити про факти корупції.