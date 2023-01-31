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Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні, - CNN

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Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні, - CNN
У Білому домі заявили, що США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила представник адміністрації Байдена Олівія Далтон у спілкуванні з журналістами на "Борті номер один", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Далтон, незабаром Вашингтон оголосить про додаткову військову допомогу Україні. На питання про можливе відправлення винищувачів F-16 вона повторила заяву Байдена про те, що США поки що не планують постачати літаки.

Представник адміністрації Байдена наголосила, що США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб та надають багатомільярдну допомогу українцям.

Читайте також: США не передаватимуть Україні літаки F-16, - Байден

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Топ коментарі

  • Павло Мокрицький 33213b33
    God save USA, 💆‍♂️
  • Перехватчик
  • три - пятнадцать
    побачити...
    навіть з цією вороватою, з ліпкими руцями владою, - побачити..
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