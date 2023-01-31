Кабмін припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення

Кабінет міністрів України на засіданні 31 січня, серед іншого, припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, вчиненої 12.01.1994, та Угоди між Урядом РФ і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки, підписаної 08.02.1993", - повідомив Мельничук.

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