Кабмін припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення
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Кабінет міністрів України на засіданні 31 січня, серед іншого, припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.
Про це повідомив у телеграмі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, вчиненої 12.01.1994, та Угоди між Урядом РФ і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки, підписаної 08.02.1993", - повідомив Мельничук.