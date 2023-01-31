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Кабмін припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення

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Кабмін припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення
Кабінет міністрів України на засіданні 31 січня, серед іншого, припинив дію угоди з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, вчиненої 12.01.1994, та Угоди між Урядом РФ і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки, підписаної 08.02.1993", - повідомив Мельничук.

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Топ коментарі

  • Олег Кікта b5be366d
    Зауважте, кабмін припинив, а не скасував. Тобто війна закінчится і Україна буде знову з нелюдами торгувати?
  • Владимир fd08a616
    А до этого было мона
  • Y.M. Z.
    Потужно.

    Ну що ж, тепер "м'яч на полі Верховної Ради", як ******* мовити у дипломатії. Скасувати угоду з рашою, що дозволяє перебування її "військ" на території України до 2042-го року.

    Ну ще можна угоду про дружбу, партнерство і співробітництво з білорашею теж скасувати.
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