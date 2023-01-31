На саміті Україна - ЄС ми прагнемо сформувати детальну дорожню карту, щоб якнайшвидше пройти євроінтеграційний шлях, - Шмигаль

Вже 2 лютого відбудуться перші міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією, а 3 лютого - саміт Україна - ЄС.

На цих подіях у сфері європейської інтеграції України наголосив у своїй промові 31 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Він підкреслив значення того, що саміт пройде в Києві: "Це потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам - про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу в ЄС. Ворогам - це сигнал про марність їхніх зусиль внести розбрат у коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію".

За словами прем'єра, на заході українська сторона хоче сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях. Зокрема, це залежить від "оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського союзу".

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Також на порядку денному саміту Україна - ЄС - питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Зокрема, за словами Шмигаля, принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита. Також Україна сподівається на прогрес у питанні приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору. Актуальним залишається і питання "промислового безвізу".

"Важливими також будуть дискусії щодо фінансової допомоги Україні для швидкої відбудови енергетики, інфраструктури та пошкодженого житла. Адже це наші пріоритети на 2023 рік. Особливо, що стосується енергетики та енергоефективності", - сказав Шмигаль.

Нагадуємо, 24-й саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, під час події буде підписано низку галузевих документів та спільну заяву, робота над якою ще триває.