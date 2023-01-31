У Шостці на підприємстві стався вибух: імовірне влучання ракети. ФОТО

У місті Шостка Сумської області на одному з підприємств стався вибух. Попередньо в будівлю влучила ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Оперативного командування "Північ".

"Близько 18.20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в місті Шостка (Сумська область) стався вибух", - ідеться в повідомленні.

Було встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета, пошкодивши дах, перекриття, вікна.

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Як зазначається, унаслідок вибуху на підприємстві постраждали двоє людей, їх госпіталізували.