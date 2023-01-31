Жодних затримок із постачанням танків Leopard не буде, - посол України в Німеччині Макєєв

Україна працюватиме з партнерами настільки оперативно і швидко, що ніяких затримок із постачанням танків Leopard не буде.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів посол України в ФРН Олексій Макеєв, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас дипломат не назвав дат передача Україні озброєння.

"Не можу вам це сказати. Я думаю, що всі ми будемо дуже раді побачити "леопардів" в степах та полях України. Хочу вас запевнити, що ми працюватимемо з партнерами настільки оперативно і швидко, що ніяких затримок із постачанням не буде", - сказав він.

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За словами Макеєва, навчання українських танкових екіпажів на танках Leopard триває в багатьох країнах, в тому числі в Німеччині.

"Я дуже вірю, що це станеться якомога швидше, щойно будуть готові екіпажі і щойно логістично Німеччина зможе поставити ці танки. Затримок з цим бути не повинно", - сказав посол.

Дипломат наголосив, що рішення про постачання танків перетнуло рубіж, за яким стало зрозуміло, що весь світ допомагатиме Україні виграти "цю загарбницьку війну, яку почала Росія".

"Звичайно, за закритими дверима у нас є абсолютно комплексний план в тому, що нам буде потрібно як для системи протиповітряної оборони, як для наших танкових з'єднань і броньованих з'єднань, так і, звичайно, артилерія, логістика, навчання, тренування, забезпечення наших збройних сил всім потрібним для цієї війни", - сказав Макеєв.

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Він додав, що зараз ідуть предметні переговори стосовно постачань наступного обладнання.

"Але таких уже гігантських проривів, про які будуть всі знати в Україні, як танки Leopard, очікувати не варто. Хоча, ми ведемо предметні переговори про дуже сучасні системи озброєння", - сказав посол.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв поставку Україні німецьких танків Leopard 2 до кінця березня.

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Leopard-2 - основний бойовий танк бундесверу. Складається також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, має багато модифікацій, всього вироблено понад 3,6 тис. одиниць таких танків.