Антикорупційний суд засудив голову Харківського окружного адмінсуду до 5 років позбавлення волі

31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винною у наданні хабаря голову Харківського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала її "підкупити" за ухвалення рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі щодо земельного питання. Її було викрито одразу після передачі нею неправомірної вигоди 21 вересня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ спільно з CБУ за процесуального керівництва прокурорів САП", - йдеться у повідомленні.

За вироком суду хабарниці призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

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Згідно з інформацією ЗМІ, йдеться про суддю Ольгу Панченко, яка очолювала Харківський ОАС із лютого 2017 року, а до цього з листопада 2008 року працювала там суддею.