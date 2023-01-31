Новини • Боротьба з корупцією, Хабарники

Антикорупційний суд засудив голову Харківського окружного адмінсуду до 5 років позбавлення волі

4 08711
Антикорупційний суд засудив голову Харківського окружного адмінсуду до 5 років позбавлення волі
31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винною у наданні хабаря голову Харківського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала її "підкупити" за ухвалення рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі щодо земельного питання. Її було викрито одразу після передачі нею неправомірної вигоди 21 вересня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ спільно з CБУ за процесуального керівництва прокурорів САП", - йдеться у повідомленні.

За вироком суду хабарниці призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Читайте також: Суддю окружного адмінсуду Києва підозрюють у недекларуванні, - НАБУ

Згідно з інформацією ЗМІ, йдеться про суддю Ольгу Панченко, яка очолювала Харківський ОАС із лютого 2017 року, а до цього з листопада 2008 року працювала там суддею.

Топ коментарі

  • Zloj Pens cea940b1
    А конфисковать всё,что нажито непосильным трудом слабо?Думаю,на пару Абрамсов хватило-бы!
  • Елена Голиц
    через 2 года выйдет с медалью за "хорошее поведение" и начнет жить на коррупционные деньги
  • Trevo Trow
    За 8 років влаштується на роботу і буде "суддя в законі".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини