У РФ хочуть надати статус іноагентки Лесі Українці, а її пам’ятники замінити на Кадирова та Пригожина

У Держдумі РФ висунули ідею присвоїти українській поетесі Лесі Українці статус іноагента, а також знести всі її пам’ятники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, таку ініціативу озвучив російський депутат Андрій Гурульов в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Він розкритикував покладання квітів і дитячих іграшок до пам'ятника поетеси на Українському бульварі, де вшановують пам'ять про загиблих у ракетному теракті в Дніпрі.

"Це справжній іноагент. Народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажімо прямо, погано. У законі ж ніде не говориться, що іноагент обов'язково повинен бути живим?"- сказав він.

Як вважає нардеп, в Російській Федерації є багато своїх "орлів", якими можна замінити пам'ятник поетеси.

"Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина і Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців... Головне - політ патріотичної фантазії", - підсумував він.

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Нагадаємо, пам'ятник Лесі Українки встановили в Москві у 2006 році в рамках заходів, присвячених Дню міста на Українському бульварі.