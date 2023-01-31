США продовжують вмовляти Ізраїль надати Україні військову допомогу

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів із владою Ізраїлю переконував її у тому, щоб ізраїльська сторона допомагала Україні не лише у гуманітарній галузі, а й у військовій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми обговорили з Ізраїлем важливість надання підтримки всім потребам України: гуманітарним, економічним та в галузі безпеки", - заявив Блінкен на пресконференції в Єрусалимі 31 січня.

За словами держсекретаря, він також обговорив в Ізраїлі тему співпраці РФ та Ірану.

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