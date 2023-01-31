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США продовжують вмовляти Ізраїль надати Україні військову допомогу

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США продовжують вмовляти Ізраїль надати Україні військову допомогу
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів із владою Ізраїлю переконував її у тому, щоб ізраїльська сторона допомагала Україні не лише у гуманітарній галузі, а й у військовій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми обговорили з Ізраїлем важливість надання підтримки всім потребам України: гуманітарним, економічним та в галузі безпеки", - заявив Блінкен на пресконференції в Єрусалимі 31 січня.

За словами держсекретаря, він також обговорив в Ізраїлі тему співпраці РФ та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив з Нетаньяху надання підтримки Україні

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    хай Ізраїль постійно наносить удари по заводах безпілотників , цієї допомоги буде достатньо .
  • Александр Александров 814b8a84
    А вже наносив? Є реальний результат?
  • Александр Александров 814b8a84
    *************************?
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