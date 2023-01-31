Зеленський подякував бельгійському прем’єру Де Кроо за "потужний оборонний пакет"

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Бельгії Александру де Кроо за військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

Український президент зазначив: "Подякував прем'єр-міністру Александру Де Кроо за потужний попередній оборонний пакет, обговорили продовження співпраці, а також підтримку наших ініціатив в ООН, прискорення наступного санкційного пакету Євросоюзу. Розраховуємо на принциповість Бельгії щодо недопуску російських атлетів на Олімпіаду в Парижі в 2024 році".





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