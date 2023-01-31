Послу Угорщини Ійдярто висловили протест у зв’язку з висловлюваннями Орбана про Україну, - МЗС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", — йдеться у повідомленні.
Угорську сторону закликали зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
"Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", — додали в українському МЗС.
Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з представниками угорських ЗМІ назвав Україну "нічийною землею", порівнявши з Афганістаном.