Послу Угорщини Ійдярто висловили протест у зв’язку з висловлюваннями Орбана про Україну, - МЗС

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали 31 січня до Міністерства закордонних справ України, щоб висловити йому протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", — йдеться у повідомленні.

Угорську сторону закликали зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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"Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", — додали в українському МЗС.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з представниками угорських ЗМІ назвав Україну "нічийною землею", порівнявши з Афганістаном.