Новини

Послу Угорщини Ійдярто висловили протест у зв’язку з висловлюваннями Орбана про Україну, - МЗС

5 25545
Послу Угорщини Ійдярто висловили протест у зв’язку з висловлюваннями Орбана про Україну, - МЗС
Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали 31 січня до Міністерства закордонних справ України, щоб висловити йому протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", — йдеться у повідомленні.

Угорську сторону закликали зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС викликає посла Угорщини через те, що Орбан порівняв Україну з Афганістаном

"Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", — додали в українському МЗС.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з представниками угорських ЗМІ назвав Україну "нічийною землею", порівнявши з Афганістаном.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Trevo Trow
    Скажіть послу, що угорське посольство тепер у Маріуполі - і відправте його безпілотником по місцю роботи негайно.
  • Aaron Kreshu
    Пора вже нам відкликати з Угорщини посла. Це непорозуміння вже договорилося до ручки.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини