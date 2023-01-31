Ми не були достатньо відкритими. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями в Міноборони, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив свою позицію щодо скандалу, який виник на грунті закупівель харчування для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Резніков написав: "Будь-яку ситуацію треба використовувати, щоб посилити оборону і підтримку війська. Це означає – робити висновки і пропонувати кроки в розвиток.

Особливо це стосується питань реформування неідеальної системи Міністерства оборони України.

Нульова толерантність до корупції та прозорість – це моя особиста філософія, яку я сповідував на усіх посадах публічної служби. Тому абсолютно поділяю прагнення суспільства до підзвітності використання бюджетних коштів. А також до невідворотності суворого покарання для усіх, хто намагається красти.

Одразу після призначення за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони. Завдання - знайти вразливості і ліквідувати їх. Адже корупційні ризики та ризики інших зловживань – це вразливість для оборони.

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Після критичного етапу весни 2022 року, коли всю мою увагу було сконцентровано на забезпеченні поставок зброї та боєприпасів, а також на вирішенні інших першочергових проблем армії, влітку ми повернулися до програми реформ. Адже без них ми не збудуємо ні потужну оборону, ні нову країну.

Наразі завершено цикл перетворень у сфері закупівлі озброєнь та військової техніки. Створено агенцію, аналогічну NSPA, відбулися кадрові зміни у профільних структурах Міністерства та компаніях-спецекспортерах, змінено нормативну базу. Сьогодні ми вже бачимо результати, зокрема, у контексті розвитку вітчизняного виробництва БПЛА.

Одночасно ми почали готувати реформу тилового забезпечення, частиною якого є харчування. Процес вдосконалення у Міноборони триває безперервно.

29 червня 2022 року було ухвалено рішення здійснити позапланову перевірку забезпечення армії харчуванням силами внутрішнього аудиту Міноборони. Восени відповідні структури комплексно перевірялися і внутрішнім аудитом, і державними аудиторами.

Попередні висновки аудиту були підготовлені у грудні 2022 року. Згідно з процедурою зараз їх опрацьовує профільний закупівельний департамент, після чого я офіційно затверджу результати.

Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін. Саме аудит пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб, стосовно доброчесності яких були обґрунтовані сумніви. Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде.

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Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена.

Час для наступних кроків.

Нагадаю, з чим ми маємо справу у контексті харчування.

В 2016 році була прийнята постанова КМУ, яка переводила забезпечення харчування в ЗСУ на систему продуктового каталогу. В 2020 році було видано чинну версію наказу Міністерства оборони України щодо порядку здійснення закупівель. На його підставі закупівля послуги харчування здійснювалась так, як це було до останнього часу.

Першим моїм завданням у сфері харчування ЗСУ була ліквідація монополії. Це завдання вирішене – замість одного постачальника, який був ще рік тому, у 2022 році їх кількість зросла до 5, а на 2023 рік ми уклали контракти з 8 компаніями.

Аналіз чинної системи закупівель під час активної фази війни засвідчив як окремі переваги, так і суттєві недоліки. Її слід вдосконалити.

Головним пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обов’язок. Але ми повинні знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх.

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Саме тому вже здійснено такі кроки.

Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами.

Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану.

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля проведено нараду за участі Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР. Домовились створити спільну робочу групу, оскільки всі учасники висловили позицію щодо необхідності зміни системи харчування.

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Я вже дав доручення:

- Здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування;

- Зменшити термін контракту з постачальниками;

- Розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін, тощо.

Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі.

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Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати.

Крім цього:

• введене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

• на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) ми будемо оприлюднювати по факту укладеного контракту: 1) номер і дату укладання (для ідентифікації), 2) ціну за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо).

Водночас я очікую допомоги міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інституцій громадянського суспільства, експертів у пошуку згаданого балансу.

Між оперативністю, безперервністю надання послуг чи постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку – та прозорістю і підзвітністю з іншого.

Тут потрібні спільні зусилля. Адже цілі у нас спільні – захист країни та побудова держави без корупції.

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Саме тому я звернувся до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету з питань антикорупційної політики щодо проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

Крім того, вчора я підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати дієвий механізм, який закладе основи для майбутньої прозорої, підзвітної і водночас надійної та захищеної системи забезпечення армії".

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