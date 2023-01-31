У Маріуполі другий день фіксують переміщення системи ППО, зокрема "Буків", - Андрющенко

У тимчасово захопленому Маріуполі другий день фіксують переміщення ворожих зенітних ракетних комплексів "Бук" через місто, а також активне розселення російських військових у приватних будинках Маріупольського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео з переміщенням по місту військової техніки РФ.

"Топ в переміщенні техніки - ЗРК "Бук". Другий день поспіль різні системи ППО – "Бук" переміщують по Маріуполю. В пріоритеті так звана "Гавань" (район приватної забудови в бік Азовсталі від залізничного вокзалу), де зафіксовано накопичення техніки; Мангуський район та ділянка на виїзд в бік Волновахи", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що наразі продовжується активне розселення російських військових в приватних будинках Маріупольського району.

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"Розселяють по 3-4 людини у всіх будинках по селищах, аби не допускати масове накопичування. Активно розселено сьогодні в с. Панівка та Новогригорівка", - уточнив радник мера.

Крім того, він ще повідомив, що загарбники також почали розставляти гусеничну та колісну військову техніку по приватних подвір’ях – "живий щит в дії".