Канада відправила Україні перший танк Leopard 2. ВIДЕО
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Канада відправила Україні перший свій танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра оборони Канади Аніти Ананд.
"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.
Battle tanks are on their way to help Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023
The first Canadian Leopard 2 is en route.
Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk