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Канада відправила Україні перший танк Leopard 2. ВIДЕО

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Канада відправила Україні перший свій танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.

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Battle tanks are on their way to help Ukraine.

The first Canadian Leopard 2 is en route.

Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ДЯКУЄМО! чекаємо з нетрпінням і надією та натяком на чудовий приклад для інших скептиків і ...гальм )))
  • Red_Sky_On
    Молодці. Дякуємо Канаді! Держава з не самим великим парком танків, але з великим серцем!
  • Neftekachka Beznadega
    Лиха беда начало!
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