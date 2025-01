Канада відправила Україні перший танк Leopard 2. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk